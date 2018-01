Il 12 gennaio i Funerali di Giorgio Gallo

Trapani si è svegliata sotto schock. Intorno alle 8.15 di questa mattina è deceduto Giorgio Gallo, noto corridore trapanese e impegnato anche nell’ultima maratona di Firenze.

La tragedia è avvenuta presso l’ex campo CONI dove il corridore si stava allenando come suo solito, quando all’improvviso è stato colpito da un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo al trentottenne.

Lascia la moglie e due figli. Inutili il soccorso immediato di un suo amico che era lì presente, per Giorgio non c’è stato nulla da fare. Numerosi amici e conoscenti si sono recati, per tutto il giorno, presso l’obitorio cittadino dove si trova il corpo in attesa del funerale che si terrà domani 12 Gennaio presso la Chiesa del Sacro Cuore alle ore 12.00.

*foto di Sicilia Running