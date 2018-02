Il barbiere Davide Greco vola a Roma per rifare il look a Juan Jesus e Alisson Becker

Trapani si conferma eccellenza nel campo dei barbieri; dopo le numerose esperienze fuori dalla Sicilia che hanno coinvolto barbieri di Trapani, uno di questi ha raggiunto l’apice proprio in questi giorni. Si tratta di Davide Greco, vera e propria “star” sui social (barbiere italiano più seguito su Instagram). Davide ogni giorno pubblica nuovi video su Instagram che hanno attirato l’attenzione di 2 calciatori della A.S. Roma: Juan Jesus e Alisson Becker.

Proprio il difensore giallorosso ha contattato Davide tramite i social ed email e lo ha invitato nella capitale per rinnovare il proprio hairstyle; colto dall’emozione il giovane trapanese ha accettato subito l’invito. Ma le sorprese non finiscono qua, oltre al difensore della Roma infatti, anche Alisson Becker (estremo difensore giallorosso) ha colto l’occasione e ha rinnovato il suo look grazie alla maestria di Davide Greco. Il barbiere è volato a Roma e, ospite dei calciatori presso un hotel capitolino, ha accolto i due e ha rinnovato i loro look tra foto di rito e la grandissima emozione nell’incontrare due calciatori che fino a qualche ora prima poteva solo ammirare in Tv. Una volta finito il taglio e la stiratura per Juan Jesus, i due giallorossi sono rimasti colpiti e stupiti dalla bravura di Davide tanto da promettere future chiamate al barber di Trapani.

Per lui, che ha iniziato a tagliare capelli nel proprio quartiere e dopo poco tempo ha vinto il premio “Miglior Barber d’Italia”, si aprono le porte dell’Olimpo del calcio e chissà se in futuro altri calciatori si affideranno alle mani di Davide Greco, star dei social che adesso può sognare in grande…