Terza Categoria, il Bianco Arancio atteso dalla Eleonora Folgore

Prova a dare seguito al buon momento di forma il Bianco Arancio Petrosino che per la giornata di domani domenica 18 marzo 2018, chiuderà il proprio campionato di Terza Categoria Sicilia girone A 2017/2018 (almeno per quanto riguarda la “regular season”) in trasferta alle ore 15 a Castelvetrano sul campo dell’Eleonora Folgore, formazione attualmente 5° in classifica ma non ancora del tutto certa della partecipazione ai playoff promozione, certezza che invece appartiene ai giallorossi cari al presidente Mario Parrinello, che molto probabilmente arriveranno terzi nella classifica finale ma che hanno ancora qualche possibilità di affiancare (e scalzare) l’Aics Montevago al secondo posto. In vista dei playoff promozione (la semifinale in gara unica è prevista al Comunale per domenica 25 marzo 2018) mister Vito Campo terrà precauzionalmente a riposo Salvatore Bonafede e Michele Gabriele, che in settimana hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Ecco l’elenco dei 18 convocati:

Portieri: De Pasquale, Vinci;

Difensori: Genovese, Piccione, Saladino, Isaia, Bilardello, Pellegrino;

Centrocampisti: Catania, Lombardo, Ben Dziri, Consentino, Lodato, Gandolfo, Campo;

Attaccanti: D’Alberti, Panitteri, Oliva.

Il match di andata, seppur equilibrato, finì 3-0 per gli allora padroni di casa del Bianco Arancio Petrosino (con le reti nel finale di Gabriele, Ben Dziri e Lodato).

L’incontro sarà diretto dal signor Gianluca Coraci della Sezione A.I.A di Trapani.