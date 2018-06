Il 28 Giugno la 6^ tappa del roadshow Sicily Happy Talk

Si terrà doman, giovendì 28 giugno a Trapani dalle ore 9.30 alle ore 13, presso il Centro di Cultura Gastronomica Nuara Cook Sicily, la 6^ tappa del roadshow Sicily Happy Talk che Sicilia Convention Bureau, in collaborazione con UniCredit, sta portando in giro per la Sicilia per favorire il networking e il dibattito tra aziende e Istituzioni sui temi dello sviluppo territoriale e la promozione turistica attraverso gli eventi.

Promozione della cultura e delle bellezze del territorio siciliano nel panorama internazionale: questo concept al cuore dell’azione di marketing territoriale che il Sicilia Convention Bureau conduce dal 2009. Un concept condiviso da Teatro del Fuoco, eccellenza siciliana del settore degli eventi, che sarà tra gli attori protagonisti dell’incontro trapanese. Amelia Bucalo Triglia, ideatrice del Teatro del Fuoco, illustrerà le potenzialità del Teatro del Fuoco e le motivazioni che spingono alla realizzazione di eventi per la valorizzazione del territorio siciliano, e trapanese nello specifico, di richiamo turistico per i visitatori e di sviluppo