Emma Marrone e Paola Turci in vacanza a Trapani

Grande sorpresa questa mattina tra le vie del centro di Trapani: Emma Marrone e Paola Turci hanno visitato la città e si sono concesse a dei selfie di rito con i fans. E’ stata una Instagram Stories della cantante salentina lungo via Torrearsa a scatenare la gioia dei fan siciliani che hanno riconosciuto la via del centro storico cittadino.

Le due cantanti, reduci dall’esperienza come giudici (la Marrone) e coach (la Turci) ad Amici, staranno qualche giorno in vacanza proprio in Sicilia; dopo aver girato i negozi del centro si sono dirette al porto in attesa dell’aliscafo che le ha portate a Marettimo, destinazione finale delle vacanze siciliane.