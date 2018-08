Ufficiale: arrivano Ramos e ‘Nzola

Rubino scatenato. Dopo le turbolenze societarie degli ultimi mesi, il Ds granata é dovuto correre ai ripari e allestire una rosa competitiva in breve tempo. Questa mattina, dopo le continue voci di questi giorni, l’attaccante ‘Nzola è ufficialmente un giocatore granata; insieme a lui arriva il difensore Ramos.

Quest’ultimo arriva in prestito secco dal Parma. Il classe ‘96 è stato già in Sicilia avendo giocato nel Catania.

’Nzola, anche lui classe ‘96, arriva dal Carpi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Con la società emiliana la scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in cadetteria.

Pochi giorni alla chiusura del mercato, il Trapani sta finalmente completando la rosa…

*immagine di proprietà di Carpicalcionews.it