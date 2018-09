FAVIGNANA: TUTTO PRONTO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO 91023 ECCELLENZE DELLE ISOLE EGADI

By

E’ tutto pronto per la seconda edizione del “Premio 91023 – Eccellenze delle Isole Egadi” evento promosso dalla Pro Loco Isole Egadi che si terrà domenica 9 settembre, alle ore 21 in Piazza Matrice a Favignana e che ha la finalità di assegnare riconoscimenti a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, sociale, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle Isole Egadi collaborando alla loro valorizzazione.

Alle ore 21 la serata prenderà il via con un Talk Show condotto dalla giornalista Jana Cardinale che con i suoi ospiti parlerà di turismo e territorio.

Alle ore 22 inizierà la cerimonia di consegna dei premi con la conduzione di Vittoria Abbenante ancora una volta “volto” dell’emittente Telesud che segue i più grossi eventi del territorio e che quest’anno grazie alla partnership instaurata fra i due presidenti Marino e Saladino, racconterà attraverso le loro telecamere tutto quello che accadrà in Piazza Matrice .

Durante la serata non mancheranno momenti artistici e musicali presentati da Ninny Bornice che grazie a RADIO 102, media partner dell’evento, trasmetteranno in diretta radiofonica il Premio 91023 e momenti del backstage

A seguire lo spettacolo di cabaret dell’attore palermitano Ernesto Maria Ponte che insieme a Clelia Cucco porteranno in Piazza Matrice il meglio della comicità made in Sicily ai presenti.

Queste le parole del soddisfatto Presidente della Pro Loco Isole Egadi Massimo Saladino: “Anche quest’anno la Pro Loco Isole Egadi, nella convinzione che un turismo culturale di qualità può essere condizionato dagli appuntamenti culturali di questa parte del territorio siciliano, ribadisce l’appuntamento con i cittadini e i turisti delle Isole Egadi nella piazza principale di Favignana per parlare delle Egadi e delle loro eccellenze. Infine desidero ringraziare personalmente Filippo Peralta – direttore artistico del Premio 91023 – per l’energia profusa nel metter in moto tutta la macchina organizzativa dell’evento”

Una carrellata di performance, biografie ed esperienze personali, artistiche e lavorative che racconteranno le Egadi, permettendo una riflessione su quello che fa di questi luoghi uno spazio unico ed indimenticabile. L’evento gode del Patrocinio della Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e del Comune di Favignana.