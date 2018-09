Lavoropiù è un nuovo sponsor della Pallacanestro Trapani

La Pallacanestro Trapani è lieta di annunciare che, in aggiunta alle collaborazioni commerciali già attive, nella prossima stagione sportiva si arricchirà di un ulteriore sponsor: Lavoropiù entra a far parte della famiglia granata degli sponsor.

Lavoropiù è un’Agenzia per il Lavoro che opera sul mercato da 20 anni con più di 50 sedi tra filiali e divisioni specializzate presenti in Italia. A Bologna èleader assoluta del mercato di riferimento con Sede Legale e Direzionale nel capoluogo emiliano. Ogni giorno, grazie ad un team di 300 professionisti e ad una rete capillare di oltre 70 filiali, offre lavoro a più di 4.000 persone e supporta 1.900 aziende, avendo cura di orientare in maniera responsabile e attiva le decisioni e le inclinazioni attitudinali dei candidati, e di garantire alle Aziende Clienti i migliori talenti per le loro esigenze.

In merito a questo nuovo rapporto di collaborazione ed approfittando del periodo di soggiorno della Pallacanestro Trapani in Emilia Romagna, domani alle ore 15 si terrà una conferenza stampa presso la Sala Conferenze di Lavoropiù in Via Indipendenza 74, Bologna. Saranno presenti Matteo Naldi (Direttore Marketing di Lavoropiù SpA), Nicolò Basciano (Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani) e Davide Lamma (Direttore Generale Pallacanestro Trapani).

«La partnership con Pallacanestro Trapani – afferma Matteo Naldi, Direttore

Marketing di Lavoropiù – ci darà il giusto slancio per far conoscere il nostro brand e per attrarre nuovi talenti anche in Sicilia. Le sfide per il futuro sono molteplici ma ce n’è una che più delle altre può apportare un realecontributo al tema occupazionale: accompagnare i candidati nei luoghi dove possono costruire e sviluppare il proprio talento».