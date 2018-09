Volley, new entry al Progetto Volley

“Siamo orgogliosi di comunicare che la società Caos Clan di Antony Ferro e Giovanni Patti farà parte del progetto giovanile insieme alle società già presenti Vigor Mazara di Franco Falco, Erice Entello di Pasquale Tedesco , Volley School e Pol. Arcobaleno del Prof. Peppe Viselli”. Con un comunicato il Progetto Volley presenta così nuove collaborazioni in vista della nuova stagione sportiva.

“Le collaborazioni sono fondamentali – sottolinea Gaspare Viselli attuale direttore tecnico del Progetto – aver coinvolto un altra realtà del territorio è senza dubbio un ulteriore passo di crescita”.

La società mazarese, nata pochi anni fa, ha subito raggiunto risultati importanti, dal titolo provinciale U12 , vice campioni provinciali U13 e U14 successivamente fino alla convocazione di ben 3 atlete in selezione territoriale: dietro tutto questo l’ottimo lavoro di Antony Ferro, componente dello staff tecnico Fipav Sicilia. L’ingresso di Caos Clan permette di ampliare ancor di più il valore tecnico della struttura Progetto Volley, dove le atlete verranno inserite in un contesto solido e formativo che ha permesso in questi anni di essere una delle migliori realtà in Sicilia.

Nella riunione, svoltasi pochi giorni fa, si sono pianificate le attività: il consorzio “Progetto Volley” parteciperà a tutti i campionati giovanili (under 13/14/16/18), inoltre le nostre giovani scenderanno in campo,con le rispettive società, nei campionati regionali di serie D , a cui parteciperanno Vigor Mazara, Erice Entello e Volley School Marsala.

Il consorzio “Progetto Volley”, nato sei anni fa con l’intento di valorizzare e qualificare le giovani atlete, oggi può contare su circa 300 ragazze di tutte le fasce d’età e di uno staff tecnico di 12 allenatori.

In questi anni sono stati raggiunti brillanti risultati con due titoli regionali e diverse finali regionali con i club e tre titoli regionali con le squadre federali al Trofeo delle Provincie (con in campo tutte atlete del consorzio ndr) ed un Trofeo Di Pietra con diverse atlete negli anni convocate nella rappresentativa Regionale : ma soprattutto formato atlete come Morgana Giubilato della Vigor Mazara, Arianna Giannone e Alessandra Mistretta ( Volley School Marsala) e infine Carla Bono (Erice Entello) che ha fatto parte della selezione SICILIA che lo scorso giugno ha disputato il Trofeo delle Regioni in Abruzzo.

Quindi tanta carne al fuoco per il consorzio “Progetto Volley ” che intende sempre dì più sposare la causa giovanile con l’obbiettivo di favorire la crescita tecnica delle giovani atlete.

Nei prossimi giorni verrà comunicato tutto lo staff tecnico PROGETTO VOLLEY.