Agorà Trapani, rinnovo cariche sociali: riconfermato Dario Gentile come presidente

L’associazione politico culturale Agorà ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021/2023. Radicata sul territorio da oltre quattro anni, numerosi sono stati gli eventi culturali e le iniziative sociali messe in campo dai giovani soci che continuano a credere ed investire energie per la città di Trapani. Dario Gentile è stato rieletto presidente e sarà coadiuvato da Giuliana La Francesca (vice presidente). Alla segreteria, conferma per Oscar Ferreri, così come per Settimo Spada chiamato nuovamente a ricoprire il ruolo di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, infine, vede la presenza dei soci Andrea Cicala, Emanuele Barbara e Pietro Barraco.



Dopo le elezioni, il presidente Dario Gentile ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Con senso di responsabilità, e convinto delle ulteriori potenzialità di sviluppo di Agorà, ho deciso di ricandidarmi, ed essere stato premiato con un secondo mandato da presidente mi gratifica molto. L’immenso lavoro fatto da Agorà in questi anni ha lasciato segni importanti e tangibili nella nostra città e sono fermamente convinto che questo gruppo di ragazzi rappresenti un patrimonio da valorizzare e su cui puntare per la crescita del nostro territorio.In questi anni di servizio alla comunità abbiamo maturato una grande coscienza civica ed io penso che oggi i tempi siano maturi per provare a fare ancora meglio, puntando su progetti a più ampio respiro, ispirati sempre dai tre principi fondamentali su cui nasce Agorà: legalità, competenza e merito».