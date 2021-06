Pablito. Se ne va un simbolo, un mito della tifoseria trapanese.

Ieri sera è morto Paolo D’Angelo meglio conosciuto come “Pablito”. Conosciuto in città da tutti. Un’icona della tifoseria trapanese con un grande amore per il calcio e per il basket.

Pablito muore nello stesso giorno in cui si decideranno, ancora una volta, le sorti del suo Trapani Calcio.

In queste ore personaggi del mondo del calcio, dello sport, dello spettacolo e della politica hanno deciso di omaggiare Pablito attraverso un post sui propri social.

A bordo del suo scooter e vestito color granata : così, noi della redazione di Tvio, lo salutiamo e lo conserviamo nel cuore dei nostri ricordi!

Buon viaggio Pablito!

