Petrosino: oppone resistenza agli agenti – arrestato dalla Polizia di Stato cittadino rumeno

Nella mattinata di ieri 29 giugno 2020, la Polizia di Stato di Marsala ha tratto in arresto il cittadino di nazionalità rumena T.M.I., classe 1990,poiché colto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Intorno alle ore 10.00, la Volante dipendente interveniva presso la Banca Monte Paschi di Siena del comune di Petrosino, per segnalazione di un soggetto ubriaco, che all’interno della banca, disturbava gli utenti.

Sul posto, gli agenti individuavano la persona segnalata che procedeva nella pubblica via con andatura barcollante e, pertanto, procedevano al controllo ed all’identificazione.

Nella circostanza, l’uomo, nonostante gli inviti degli agenti a declinare le proprie generalità, opponeva un netto rifiuto, manifestando palesemente il suo stato d’ebrezza e rifiutandosi fermamente di esibire un documento d’identità. L’atteggiamento ostile dell’individuo si concretizzava anche in un tentativo di contrapposizione fisica agli agenti, spintonandoli, offendendoli e minacciandoli pesantemente più volte, dinanzi ai passanti.

In tale contesto giungeva un altro individuo, identificato successivamente per il fratello del soggetto arrestato il quale piuttosto che coadiuvare gli agenti nel tentativo di riportare alla ragione il germano, affiancava lo stesso rafforzando la sua protesta e frapponendosi tra gli operanti ed il nominato in oggetto al fine di favorirne l’allontanamento, agevolato dall’intenso traffico veicolare in quel momento presente nella zona.

A quel punto, sul posto giungeva in ausilio altro personale del Commissariato di P.S. che, con non poche difficoltà, riusciva a contenere i due soggetti, bloccandoli e conducendoli in ufficio, neutralizzando la strenua resistenza attiva opposta dai due soggetti all’operato degli agenti.

Ultimati gli accertamenti di rito, TURLARA Mihai Ionut veniva denunciato in stato di arresto in quanto ritenuto responsabile dei reati violenza, minaccia e resistenza a P.U., avendo tenuto una resistenza attiva e continua nell’opposizione al controllo di Polizia, mentre il fratello veniva denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’A.G., l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione ed ivi posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nel pomeriggio odierno all’esito della quale, il giudice convalidava l’arresto disponendo a carico del soggetto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.