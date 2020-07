Trapani Calcio, rinnovano tutti tranne Biabiany

L’emergenza sanitaria e lo stop dei campionati professionistici ha portato con sé numerose conseguenze. Tra le altre, i contratti in scadenza il 30 giugno 2020.

Molte società, alle prese con i tanti prestiti in rosa, hanno dovuto rinegoziare i contratti ed estenderli per altri due mesi. Il Trapani Calcio, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’estensione dei contratti in scadenza, dei giocatori in prestito e dello staff tecnico.

Unica eccezione: Jonathan Biabiany. L’ex Inter é ora libero di firmare per un’altra società. Stesso discorso per Lorenzo Del Prete, che non rientra piú nei piani della società.

*foto di proprietà del Trapani Calcio