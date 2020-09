Aperte le iscrizioni per la scuola calcio femminile NUMBER ONE

Il presidente dell’Associazione A.S.C.D. NUMBER ONE Giuseppe Sammaritano, comunica che sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio femminile riservata alle bambine e alle ragazze di età compresa tra i 6 e i 15 anni. L’ associazione, nata nel 1999, si occupa principalmente di atletica leggera, ma negli anni 2004/2005/2006, ha partecipato al campionato di calcio di terza categoria vincendo per i tre anni consecutivi la coppa disciplina a livello regionale, negli anni 2007/2008/2009 ha partecipato al campionato provinciale di calcio a 5 femminile ed anche in quegli anni ha vinto sia il campionato che la coppa disciplina inoltre ha partecipato a diversi tornei conseguendo vari successi, in particolare diviene terza al torneo nazionale svoltosi a Viagrande( Ct ) dove hanno partecipato 20 squadre provenienti tutta italia.

Da quest’anno il presidente insieme ai suoi dirigenti e collaboratori ha deciso di dare una svolta alla società creando per il nuovo anno sportivo una scuola calcio tutta al femminile con l’augurio che la squadra possa crescere calcisticamente ed ottenere dei buoni risultati e con la speranza di raggiungere dei notevoli risultati sia a livello regionale che di Eccellenza. Ora dobbiamo soltanto iniziare a mettere in pratica queste idee ed invito tutte le bambine e le ragazze ad iscriversi a questa scuola calcio,iniziando, come è giusto che sia, dal basso e partecipare ai campionati under 12 e under 15 e ai vari tornei di categoria.

Il calcio è una passione che può essere portata avanti anche al livello femminile, l’ importante è impegnarsi a fondo in ciò che si fa, ad essere disposte a fare sacrifici ma anche a divertirsi e a creare un bel gruppo unito dove si può contare una sull’ altra sia in ambito calcistico ma soprattutto umano