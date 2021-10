Paceco, ampliato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti

Tutti i venerdì del mese di ottobre sarà possibile conferire rifiuti ingombranti nell’isola mobile collocata davanti l’Arena comunale, in via Michele Amari, a Paceco, comprese le giornate dedicate ai Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Lo rende noto l’assessore Federica Gallo, anticipando che il servizio di smaltimento è stato potenziato con l’aggiunta di un ulteriore scarrabile.

“Sarà possibile disfarsi in maniera autonoma dei rifiuti ingombranti, sempre nella fascia oraria compresa fra le 7 e le 11 (fino a riempimento dei cassoni), ciascuno conferendo – precisa – un numero massimo di tre pezzi grandi, come ad esempio materasso, tavolo e divano, per dare un’idea delle misure”.