Fabio Concato feat Paolo Di Sabatino Trio

Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, e il conseguente rinvio del concerto in programma nel marzo 2020, Fabio Concato salirà sul palco del teatro Ariston di Trapani il 28 Gennaio 2022.

Il celebre cantautore italiano proporrà un raffinato viaggio in musica, fatto di racconti, forti emozioni, ricordi e sentimento. Grande interprete della scena musicale italiana, Fabio Concato, crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz.



Nel maggio 2017 immortala il connubio artistico con Paolo Di Sabatino Trio, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia che si rinnova ad ogni live, in un nuovo Cd dedicato al padre Gigi che lo ha iniziato alla musica ascoltando dal jazz alla musica sudamericana. Il concerto sarà occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera, proponendo un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto.



“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango”, “Gigi”.

Queste sono solo alcune delle canzoni del concerto (nel quale non mancheranno altre gradite sorprese…) scelte secondo i temi più cari all’Artista e riproposte in chiave Jazz con grande energia e complicità da Paolo Di Sabatino, (arrangiamenti, piano), Marco Siniscalco (basso) e Glauco Di Sabatino (batteria).

Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

I biglietti già acquistati in passato in prevendita rimangono validi per la nuova data.

Chi ha richiesto il voucher NON RIMBORSATO, deve NECESSARIAMENTE recarsi presso il botteghino del teatro Ariston in possesso anche del vecchio biglietto per convertirlo con un nuovo titolo aggiornato.



I biglietti potranno essere convertiti a partire da domani, 1 Dicembre, fino al 27 Dicembre 2021. Dal 28 Dicembre verrà riaperta la prevendita per acquistare i biglietti rimasti disponibili.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del green pass o Super Green Pass a seconda delle disposizioni del momento.

INFO

