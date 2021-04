Siglato contratto di apprendistato tra Automondo e l’IPSIA “Calogero Monteleone”

Siglato accordo fra la scuola e la concessionaria con sede a Trapani

Ancor più in linea con la politica del governo Draghi, che, consapevole di come istituti tecnici o comunque professionalizzanti sfornino numeri importanti sul piano occupazionale (80% degli studenti provenienti da tali istituti trovano lavoro), l’IPSIA “Calogero Monteleone” dell’istituto superiore “Calvino-Amico” di Trapani punta con determinazione ad impieghi che risultino coerenti con il percorso di studi e si impegna ad infittire legami già esistenti con aziende di settore presenti sul territorio.



Siglato, così, un nuovo contratto di apprendistato di primo livello fra l’Istituzione scolastica guidata dalla DS Margherita Ciotta e KIA Automondo Trapani dei fratelli Paolo e Vincenzo Manzo. Protagonista dell’iniziativa Alessandro Mariani, un giovane alunno frequentante il 4° anno dell’IPSIA “C. Monteleone” che ha intrapreso un articolato percorso che si dipana fra formazione scolastica e aziendale. Nel webinar svoltosi il 30 aprile scorso con tutor, docenti, consulenti e datore di lavoro è stato illustrato il monte ore da dedicare all’esperienza in azienda (35% dell’orario scolastico) che viene svolta con un regolare contratto di lavoro stipulato fra le parti. Per Alessandro, la possibilità di vivere in prima persona il fervido momento di cambiamento del settore auto che vira decisamente verso l’elettrico. Per i titolari dell’azienda un momento molto esaltante, che rappresenta un’eccellenza e un’avanguardia per il mondo del lavoro trapanese. Il prof. Giuseppe Tosto afferma che “nonostante il tempo di pandemia riteniamo che lo strumento dell’apprendistato di primo livello sia fondamentale per creare in maniera efficace il raccordo fra scuola e lavoro.

La sinergia creata con KIA Automondo ci ha permesso di personalizzare il percorso formativo del nostro alunno e di portare nuova linfa e strumenti nella didattica del nostro Istituto”. Soddisfazione anche da parte della DS Margherita Ciotta: “Proseguiamo nel nostro intento di creare rete con tutte le realtà aziendali del settore per garantire un’offerta formativa sempre più ampia e al passo con i tempi”.