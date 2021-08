I𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐮𝐬𝐚, 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐚 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨, a largo di Capo Grosso

Il sindaco del Comune di Favignana โ€“ Isole Egadi Francesco Forgione, insieme allโ€™assessore alle Isole minori Vito Vaccaro, prenderanno parte allโ€™iniziativa โ€œAd Perpetuam rei memoriam โ€“ Sebastiano Tusaโ€, promossa dallโ€™associazione ArcheoAegates e dal Comune di Trapani, insieme alla Biblioteca Fardelliana, in onore dellโ€™archeologo nel giorno in cui avrebbe compiuto il suo 69ยฐ compleanno. Per lโ€™occasione, alle 17.00, a largo di Capo Grosso, a Levanzo, uno dei luoghi simbolo delle scoperte del Professore, sarร deposta una corona dโ€™alloro.



ยซSenza il lavoro, la passione, lโ€™amore di Sebastiano Tusa, con le sue ricerche, la sua attivitร scientifica sul nostro territorio e nel nostro mare, una grande parte della storia, non solo delle Egadi ma del Mediterraneo, sarebbe rimasta sconosciuta ai piรน โ€“ dichiara il sindaco Francesco Forgione โ€“ย Sebastiano Tusa รจ cittadino onorario del nostro arcipelago e, lo scorso 10 marzo, in occasione della ricorrenza dellโ€™anniversario della storica โ€œBattaglia delle Egadiโ€ e della โ€œGiornata dei beni culturali sicilianiโ€ dedicata alla memoria dellโ€™ex assessore regionale, scomparso proprio il 10 marzo di due anni fa, gli abbiamo intitolato la sala โ€œAntiquariumโ€ allโ€™interno dellโ€™ex Stabilimento Florio. Oggi, 2 agosto, giorno del suo compleanno, lo ricorderemo con una serie di iniziative in programma a Trapani, tra le quali il trasferimento a Levanzo, aย largo diย Capo Grosso, per la deposizione di una corona d’alloroยป.



Il programma dellโ€™iniziativa prevede, dopo lโ€™appuntamento a Levanzo, alle 18.30, a Torre Ligny, lโ€™intitolazione allโ€™archeologo di una sala espositiva e alle 20, alla Casina delle Palme, un convegno durante il quale sarร proiettato il docufilm โ€œSulle orme di Sebastianoโ€, realizzato da Nicola Ferrari.

ย

ย