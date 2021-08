“La traviata in 1H”: il nuovo progetto del Luglio Musicale Trapanese nello spazio del Chiostro di San Domenico

È La traviata in 1H il nuovo progetto del Luglio Musicale Trapanese, per tutti coloro che vogliono rivivere una delle storie d’amore più struggenti del teatro musicale in soli 60 minuti, ma anche per proporre il grande repertorio ad un pubblico nuovo: martedì 3 e domenica 8 agosto, in entrambe le date doppia recita alle 21 e alle 22.45, si potrà quindi provare una nuova esperienza d’ascolto della partitura di Giuseppe Verdi, nella riduzione e nell’adattamento musicale di Azzurra Steri, che sarà anche alla guida dell’Ensemble orchestrale e vocale del Luglio Musicale Trapanese.

Il nuovo allestimento del Luglio vede la regia e le luci di Teresa Gargano, mentre le scene e i costumi sono firmati da Danilo Coppola, prima produzione del 2021 ad essere rappresentato nella cornice del Chiostro di San Domenico. Uno spettacolo per tutti che però non semplifica la drammaturgia o la musica, ma la condensa escludendo solo le grandi scene corali: l’essenza della forza del teatro verdiano sarà quindi mantenuta, raccontando dalla nascita dell’amore di Violetta ed Alfredo – interrotto dal bigotto padre di lui, Giorgio Germont – alla corsa contro il tempo per vivere gli ultimi attimi insieme.

«Ho voluto che a raccontare questa storia fossero due donne – racconta Matteo Beltrami, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese –, una giovane regista e una giovane direttrice d’orchestra, che con la loro sensibilità ed esperienza si potessero confrontare con questo capolavoro e darne una loro lettura, per dar vita ad uno spettacolo che si augura di far cambiare idea a chi pensa che lirica racconti qualcosa di lontano dalla vita di tutti i giorni».

I biglietti, dal costo unico di 10€, sono in vendita presso la biglietteria del Luglio Musicale Trapanese, aperta dal lunedì al sabato (10.30-13.00 / 17.30-21.00), nei locali della Villa Comunale; email: botteghino@lugliomusicale.it, telefono 0923 29290.