TERRAZZA D’AUTORE 2021 – Quarto appuntamento con Clelia Lombardo e “Le dimenticate”

Sarà dedicato alle due scrittrici siciliane Laura Di Falco e Livia De Stefani il quarto appuntamento della rassegna letteraria “Terrazza d’Autore”, curata da Ornella Fulco e Stefania La Via, in programma domani, 3 agosto, alle 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice.

A raccontare due autrici straordinarie, due donne dal forte temperamento il cui contributo alla scena letteraria siciliana e nazionale rischia di essere dimenticato, sarà la scrittrice Clelia Lombardo.

Lo sguardo lucido, impietoso, a tratti visionario di Laura Di Falco proietta il lettore in un universo narrativo in cui le trasformazioni storiche, sociali, di costume del secolo scorso compaiono, in larga misura, attraverso la vita delle donne. Con un richiamo evidente al Meridione e in particolare alla Sicilia che, in quanto terra tragica e contraddittoria, diviene metafora di forti conflitti interiori.

Livia De Stefani, bella, intelligente, elegante, a diciassette anni sposa lo scultore Renato Signorini e si trasferisce a Roma dove entra in contatto con autori di rilievo. La sua produzione letteraria è profondamente legata alla Sicilia, le storie vere o inventate della sua terra natale sono una presenza costante nella sua opera e nel suo immaginario. Nel febbraio 1991, un mese prima della morte della scrittrice, fu pubblicato il suo ultimo libro, La mafia alle mie spalle, in cui racconta la sua storia personale nello scontro con la mafia terriera, quando ancora in pochi narravano di Cosa nostra.

Clelia Lombardo, docente, scrittrice, poetessa ha al suo attivo numerose pubblicazioni e monologhi teatrali. Appassionata di scrittura femminile, fa parte de Le Ortique, un collettivo di autrici che ridà voce alle artiste dimenticate. Cura il blog Parole periferiche.

Conversa con l’ospite Stefania La Via.Ingresso libero nel rispetto della normativa antiCovidSi consiglia la prenotazione tramite email a: terrazzadautore@gmail.com