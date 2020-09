PNEUMATICI ALL SEASON, QUANDO SCEGLIERLI.

Sta per concludersi l’estate e tra non molto scatterà l’obbligo legislativo alla sostituzione degli pneumatici delle nostre auto a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile.

Il Codice della Strada infatti recita: “vige l’obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Si sta sempre più diffondendo tra gli automobilisti la scelta di acquistare gomme 4 Stagioni anche chiamate All Season, ciò per evitare il doppio cambio del treno di gomme nell’anno e il relativo stoccaggio delle gomme non utilizzate.

Ovviamente questo tipo di pneumatico non raggiunge la performance della gomma stagionale estiva o invernale però in alcuni casi può rappresentare una valida alternativa perché è un mix delle caratteristiche delle due.

Nasce spesso il dubbio se davvero una gomma All Season può garantire la sicurezza, in particolar modo d’inverno quando le condizioni meteo rendono spesso estremamente difficile e rischiosa la guida.

In generale possiamo rispondere di sì, anche se è necessario considerare con chiarezza quali sono i limiti dell’utilizzo dell’auto che monta questa gomma.

Generalmente si consigliano in aree geografiche dove il clima è abbastanza mite tutto l’anno, con estati non particolarmente torride e inverni non particolarmente rigidi.

Se abitate in zone dove le temperature scendono spesso sotto lo zero, le strade sono innevate o ghiacciate per quasi tutta la stagione invernale, è sempre consigliabile montare gli pneumatici invernali che con la loro particolare mescola e la scolpitura del battistrada “aggrediscono” neve e ghiaccio garantendo una migliore tenuta di strada, un livello di sicurezza più elevato e una maggiore facilità di guida.

Su manto stradale asciutto si può invece affermare che la resa delle All season è molto simile alla gomma estiva, aumentano un pò rumorosità e consumo carburante.

Oggi la tendenza di molti automobilisti è acquistare pneumatici online, l’offerta è molto vasta e si può effettuare l’acquisto comodamente da casa in pochi minuti.

Il comparatore di prezzi indipendente https://www.prezzigomme.com ci segnala per esempio www.ilsitodellegomme.it, un negozio online con tanti marchi e modelli di gomme e prezzi davvero competitivi.