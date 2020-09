Disagi per i passeggeri diretti a Marettimo: avaria per il catamarano della Liberty Lines

Disagi per i passeggeri del catamarano “Acquarius” della Liberty Lines, costretti a sbarcare a Levanzo a causa di una avaria.

Avaria per il catamarano della compagnia Liberty Lines diretto a Marettimo partito alle 15.30 da Trapani e diretto a Marettimo, ma il capitano del mezzo si è visto costretto ad interrompere la navigazione prima ancora di raggiungere la destinazione.

A raccontare il disagio uno dei passeggeri: ” Siamo partiti da Trapani alle 15.30 e già fuori dal porto abbiamo capito che qualcosa non stesse funzionando bene perchè il mezzo non ha mai preso velocità, giunti a Levanzo alle 16.30 ci hanno chiesto di sbarcare poichè il mezzo era in avaria, e la società non poteva inviare un mezzo sostitutivo. Siamo costretti dunque ad aspettare la prossima corsa prevista per le 18.30.”