Un grave incendio è divampato circa un’ora fa in un capannone di proprietà della ditta “Omega” nei pressi della rotatoria del quartiere di Villa Rosina.

Due squadre dei vigili del fuoco di Trapani sono già al lavoro nel tentativo di domare l’incendio, divampato per cause ancora da accertare in un capannone adibito a deposito di materiali da costruzione e plastici. L’incendio secondo alcuni sarebbe partito da un terreno adiacente.