La Settimana Internazionale di Musica Antica ad Erice: i concerti

Continuano gli appuntamenti della Settimana Internazionale di Musica Antica, inseriti nel calendario di eventi di Ericestate 2021. Un successo determinato dalla qualità dei concerti, ma anche dalla significativa presenza di pubblico, nel rispetto delle vigenti normative per il contenimento dell’epidemia da Covid -19.

Il festival sta offrendo la possibilità di partecipare a serate di rara bellezza artistica, che si possono vantare della partecipazione di artisti siciliani, nazionali e internazionali.

La Settimana Internazionale di Musica Antica è organizzata dagli Amici della Musica di Trapani, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, del Comune di Erice, dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani, del Goethe Institut e con la collaborazione della Montagna del Signore e del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Venerdì 3 settembre, nella Chiesa di San Martino, ad Erice in programma il concerto di Claudio Astronio al clavicembalo, intitolato “TRIVIUM, il linguaggio, la retorica, il virtuosismo”.

Docente di clavicembalo e tastiere storiche e musicista apprezzato a livello internazionale anche quale direttore di ensemble barocchi, il veronese Claudio Astronio eseguirà musiche di tre giganti del Barocco: François Couperin (“il linguaggio”), Johann Sebastian Bach (“la retorica”), Georg Friedrich Händel (“il virtuosismo”). Il concerto è organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e la sua Scuola di Clavicembalo, oggi diretto da Elisa Cordova.

La grande musica barocca italiana del Cinquecento continuerà ad andare in scena sabato 4 settembre, con il concerto “La musica nelle corti italiane del Seicento”, pensato come un vero e proprio viaggio musicale nei caratteri dell’Italia. Ad esibirsi, nello splendido scenario della Chiesa di San Martino, sarà l’Arianna Art Ensemble. Ecco la composizione del gruppo: Andrea Inghisciano ai cornetti, Alessandro Nasello al flauto dolce e dulciane, Paolo Rigano all’arciliuto e alla chitarra barocca, Marco Lo Cicero al violone, Cinzia Guarino all’organo e clavicembalo e Giuseppe Valguarnera alle percussioni. Orari degli eventi: 21.00

Per la partecipazione agli eventi è previsto l’obbligo del Green Pass.

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, art. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:

Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Biglietti

Il costo del biglietto per ogni concerto è di 7,00 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni). Per i possessori della Erice card il costo del biglietto è di 5,00 euro (intero) e 3,00 (ridotto per gli studenti fino a 24 anni).

Sarà possibile acquistare il biglietto online su www.amicidellamusicatrapani.it (American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) e con prenotazione con acquisto al botteghino entro mezz’ ora prima dell’inizio della manifestazione.

Per avere informazioni è possibile Inviare un messaggio su WHATSAPP al +393494764193.