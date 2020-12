Trapani, Bonus matrimonio prorogato al 1° febbraio 2021

Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Trapani

“Si comunica che con D.A. n. 89/GAB del 25/09/2020 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha emanato i criteri e le modalità di erogazione del programma di sostegno alle coppie che celebrano le nozze dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021“.

Il limite massimo di valore ISEE per richiedere l’erogazione del contributo è fissato in euro 30.000,00 così calcolato:

somma dei valori ISEE dei nuclei familiari di origine dei due nubendi, più i valori ISEE dei due nubendi, qualora questi ultimi abbiano costituito nucleo familiare a parte, rispetto a quello di origine. Detta somma deve essere ridotta del 40%.I requisiti per l’accesso sono:

Residenza in Sicilia di uno dei nubendi da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020;

Data del matrimonio (religioso con effetti civili, civile o unione civile) dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021;

Luogo del matrimonio in uno dei Comuni della Regione Sicilia.

La domanda deve essere presentata entro l’01 febbraio 2021 (proroga giusto D.A. n.106 del 24/11/2020) al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 8 “Politiche della famiglia e giovanili”, firmata da entrambi i nubendi, ed inviata al seguente indirizzo:

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.itSulla home page del sito del Comune tutte le info