DALLA RETE CONSULTIVA PROV.LE DELLE DONNE CHIESTA AUDIZIONE ALLA VI COMMISSIONE ARS

Riceviamo e pubblichiamo: “La Rete Consultiva Prov.le Donne Trapani assieme ad alcune Associazioni femminili e parti sociali del territorio e non solo, hanno presentato una richiesta di audizione presso la VI Commissione – Salute, Servizi Sociali e Sanità dell’ARS, per aprire un tavolo che discuta dell’eccesso di medici obiettori negli ospedali siciliani e di come applicare nella sua interezza la legge 194/78. Firmatarie di tale richiesta : (Rete Consultiva Prov. Donne Trapani), (Punto Dritto),( C.P.O. Avvocate Marsala), (Ass.Metamorfosi), ( Fisac Sicilia )

(Ass. AVO Marsala),(Trapani per il Futuro), (Centro Antiviolenza Casa di Venere), (Fondazione N. Iotti), ( AMA- Associazione Mamme Attive ), (Comunità Donne Immigrate), (Cif Marsala), (Ass. Altrementi Alcamo), (Ass. Le Pleiadi Alcamo), (Ass. Nave Ospedale), (ANPI Marsala), (Coord. Donne Cgil Messina), (Fisac Cigil Messina), (Coord. Donne Flai- Cgil Sicilia), ( Ass. MarsaLab).

“Durante il nostro percorso abbiamo avuto modo di confrontarci con tante associazione siciliane, che invitiamo a formalizzare la richiesta di audizione, ma anche con realtà di altre regioni che ci danno la dimensione di come il problema dell’eccesso dei medici obiettori, abbia una dimensione nazionale.

Attendiamo la convocazione in VI Commissione, consapevoli che il problema può e deve essere risolto dal Governo Regionale, trovando soluzioni per il riequilibrio delle piante organiche nelle strutture ospedaliere. E, crediamo che questo sia possibile attraverso la mobilità o se necessario con i concorsi per l’assunzione di medici non obiettori. Inoltre,

occorre rilanciare campagne di prevenzione ed informazione sul tema dell’educazione sessuale soprattutto fra i giovani , attraverso il potenziamento del ruolo della rete dei consultori.”