Terribile tragedia della strada nella tarda serata di sabato, attorno alle 1:00 di notte a Mazara del vallo. Flavio, 16enne di Mazara del vallo è rimasto coinvolto in un incidente stradale del quale però ancora non abbiamo notizie certe.

Da chiarire sarà inoltre il motivo dell’incidente e il perché i coinvolti fossero in giro. In tutta Italia c’è il divieto di spostamento se non per stretti motivi di necessità soprattutto dopo le 22:00 orario di coprifuoco.