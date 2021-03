Paceco, Nuovo assessore in Giunta: Assegnate le deleghe

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha ridistribuito oggi le deleghe assessoriali, dopo avere proceduto ieri alla nomina di un nuovo assessore, Maria Elvira De Luca, in sostituzione della designata Lorena Asta che ha preferito continuare a svolgere il proprio ruolo di consigliera di maggioranza nel consesso cittadino.

Mariella De Luca, 55 anni, assistente sociale in forza all’Aias di Paceco, è espressione dello stesso gruppo politico di Lorena Asta, «ma entra in Giunta anche come tecnica – evidenzia il Sindaco – in considerazione dell’elevata competenza professionale che può riversare nei settori che le sono stati affidati».

Queste le deleghe assegnate oggi ai cinque assessori, confermate per Federica Gallo e Salvatore Castelli.

Federica Gallo (vice sindaco): Ecologia ed ambiente – Igiene e sanità – Turismo – Spettacolo – Rapporti con il Consiglio.

Michele Ingardia: Urbanistica – SUAP – Sviluppo economico – Artigianato – Agricoltura – Commercio – Promozione del territorio – Sport e impiantistica sportiva.

Francesco Valenti: Servizi cimiteriali – Rete idrica – Parchi, ville e giardini – Protezione Civile – Manutenzioni stradali – Viabilità – Pubblica istruzione – Delegato Sindaco per la frazione di Dattilo.

Salvatore Castelli: Lavori pubblici – Politiche energetiche – Riserva naturale – Delegato sindaco per la frazione di Nubia.

Mariella De Luca: Servizi sociali – Servizi per l’infanzia – Associazionismo – Politiche giovanili – Servizi demografici.

Il Sindaco mantiene le deleghe Affari istituzionali e legali, Personale, Polizia Municipale, nonché Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, Cultura.