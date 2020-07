Apre a marausa lo sportello Autismo nei locali di Padre Guglielmo De Filippi

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 8 luglio 2020 si terrà a Marausa, in Via Rinaldi n. 144, l’inaugurazione dello sportello Autismo nei locali che sono stati la casa di Padre Guglielmo De Filippi, mancato nel 2016 dopo aver speso la sua vita al servizio degli ammalati e dei sofferenti. Padre De Filippi era stato delegato vescovile e direttore dell’ufficio per la pastorale della salute, assistente dell’UNITALSI e cappellano dell’ospedale Sant’Antonio Abate per 15 anni.

“Padre Guglielmo è l’incarnazione del servo umile del Vangelo”, così lo ha ricordato il nostro Vescovo Pietro Maria Fragnelli. Le ultime volontà del sacerdote, raccolte dalla sua famiglia, hanno incontrato il desiderio di S.O.S Autismo di dare vita ad un luogo di ascolto sul nostro territorio a lui intitolato. L’associazione S.O.S. Autismo nasce nel 2011 dalla volontà di alcuni familiari di soggetti autistici che intendono creare un punto di riferimento per le famiglie, che dal momento della diagnosi si ritrovano sole a doversi districare tra una serie di iter burocratici e a dover fare delle scelte importanti per la vita e il futuro dei propri figli.

Nel 2019 l’associazione, rimodulandosi, ha inserito nel proprio organico vari professionisti sia nel campo sanitario che in quello legale. In questi anni si è impegnata a promuovere momenti di riflessione, formazione e informazione, momenti di dialogo con il territorio e gli enti locali, momenti ludico-ricreativi, collaborazioni, convenzioni e protocolli di intesa per portare l’attenzione sulle problematiche vissute dalle famiglie e per accrescere la consapevolezza riguardo all’autismo. La finalità dello sportello è quella di fare una fotografia a quelli che sono i bisogni delle persone autistiche, attraverso l’ascolto delle famiglie, e progettare percorsi efficaci in sinergia con professionisti ed enti locali di riferimento.

L’Associazione S.O.S. Autismo ha in cantiere una serie di idee progettuali che possono dare risposta ad alcuni nodi problematici riscontrati da diverse persone autistiche nel loro iter di vita. Lo sportello autismo in questa progettualità vuole rappresentare un importante e concreto punto di partenza.

Adele Licata Tissi