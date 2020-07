Emanuele Fattori è il nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Trapani

Questa mattina si è insediato, nel suo nuovo incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Trapani, il Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Emanuele Fattori, 48 anni.

Il Dr. Fattori arriva dalla Squadra Mobile di Benevento, alla guida della quale, ha coordinato numerose operazioni antidroga e contro la criminalità, “rivitalizzando” le indagini sull’omicidio Nizza, avvenuto nel 2009, sfociate nell’arresto di una persona e nel processo a suo carico, attualmente in corso.

Ha diretto, in passato, il Reparto Operativo della Polizia Ferroviaria di Roma e, ancora in precedenza, oltre a numerosi prestigiosi incarichi presso le Questure di Firenze e Milano, ha fatto parte dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, occupandosi del sito web della Polizia.

Il Dr. Fattori ha dato il cambio al neo Primo Dirigente della Polizia di Stato Fabrizio Mustaro, che lascia Trapani per andare a dirigere la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Livorno. Il Dr. Mustaro, durante i quattro anni e mezzo di dirigenza della Squadra Mobile trapanese, si è occupato di importanti indagini anti-mafia, conclusesi con arresti e condanne, distinguendosi, altresì, per l’incessante attività di contrasto a fenomeni di criminalità comune, colpendo, in particolare, lucrosi traffici di sostanze stupefacenti.

Ai due Funzionari, per i rispettivi nuovi incarichi, sono rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del Questore di Trapani, Dr. Salvatore La Rosa e di tutti i colleghi.