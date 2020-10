Abbandono rifiuti: Le foto delle telecamere nascoste a Trapani

Continua incessante il lavoro della Vigilanza Ambientale con la supervisione della Polizia Locale di Trapani.In questi giorni sono state emesse 10 multe da 600 € ad altrettanti incivili che incuranti hanno abbandonato rifiuti di ogni genere nelle strade cittadine.Tra questi, addirittura, uno è stato denunciato penalmente per aver appiccato il fuoco nell’area esterna di una scuola.Si tratta di un lavoro certosino che richiede il collocamento di piccolissime telecamere, per riprendere, in luoghi cosiddetti “strategici”, quei soggetti che non hanno alcun rispetto per il decoro urbano.

La fase successiva è ancora piu’ delicata poiché bisogna individuare i contravventori e notificargli la sanzione presso il Comando di Polizia Locale. “Continuiamo sulla strada della tolleranza zero, afferma il Sindaco Giacomo Tranchida. Non è possibile concepire che ci siano soggetti incuranti del rispetto dell’ambiente urbano. Bisogna comprendere che chi sporca e abbandona rifiuti per strada causa un aumento dei costi che si riversa su tutti i cittadini. Tutti dobbiamo sentirci responsabili – conclude il Sindaco – segnalando al Comando di Polizia Locale (tel.0923.590.120) o anche a me stesso, via WhatsApp (329.670.8111), tali comportamenti incivili e disgustosi”.