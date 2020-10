Ultimo week-end con “Le Vie dei Tesori” – Aperte Villa Aula e Colombaia

Dopo il grande successo delle prime tre settimane, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 “Le Vie dei Tesori” regalerà a Trapani ed ai trapanesi un piccolo fuori programma. Grazie alla determinazione dell’organizzazione locale gestita dall’associazione politico culturale Agorà, sarà infatti possibile visitare Villa Aula sabato e domenica dalle 10 alle 18 ed il castello della Colombaia domenica dalle 9 alle 18.



Si tratta dei due luoghi che hanno riscosso il maggiore successo di pubblico in questa terza edizione del festival. Villa Aula, sita in via Vito Sorba, 15 è una dimora privata eccezionalmente aperta al pubblico dove si svolgono anche cerimonie e matrimoni. Alla Colombaia, invece, si arriva in barca partendo da via dei Gladioli.

Per visitare Villa Aula basterà recarsi in loco, dove sarà possibile acquistare il coupon. Per la Colombaia, invece, prenotazione obbligatoria al numero 091/8420000 attivo dalle 10 alle 18.

Domenica 4 ottobre, infine, è in programma un’ultima passeggiata per le vie del centro storico della città a cura di Luigi Biondo.