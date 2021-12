Un iniziato a benefica promossa dall’associazione “La Separazione”

La pandemia, il lockdown e la paura del contagio hanno raffreddato i rapporti, hanno allontanato gli uni dagli altri, hanno reso più complessa la gestione della socialità ma non hanno, di certo, eliso il Nostro entusiasmo.



Torniamo più forti e consapevoli con la prima delle attività calendarizzate. L’Ass. “La Separazione” è lieta di presentarvi il progetto: dalla parte degli ultimi!



Si, proprio Noi che, nel lungo asse che compone la processione dei Misteri di Trapani, siamo i primi a varcare la soglia della Chiesa Anime Sante del Purgatorio, torniamo ad occuparci degli ultimi, degli emarginati, di chi ha più bisogno; torniamo ad occuparci di welfar! Il giorno 6.1.2022 a ridosso delle festività natalizie faremo luogo alla consegna di indumenti nuovi ed usati (questi ultimi purché siano in ottime condizioni) alla Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “La Forza” sita in Calatafimi Segesta.

Per tutto il mese di dicembre 2021, chi vorrà potrà fare pervenire alla Nostra associazione gli indumenti presso il negozio Kruder di via Fardella 181 a Trapani, oppure contattando il presidente Bartolo Monteleone al n. +39 345 842 7308 od il segretario Natale Pietrafitta al n. +39 388 0649662. Siamo fiduciosi della adesione di tutta la cittadinanza. Ad maiora semper!