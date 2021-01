Tragedia a Birgi, Muore una donna e gravissimi i figli

Un terribile incidente stradale è occorso nel primo pomeriggio di oggi lungo lo scorrimento veloce che da Birgi conduce a Marsala. A perdere la vita una giovane mamma trapanese di 27 anni, Veronica Di Maggio, la quale viaggiava a bordo della sua auto insieme ai due figlioletti di 2 e 3 anni, entrambi ricoverati in gravissime condizioni a Palermo, e ad un’amica, C.R., di 21 anni. Quest’ultima è rimasta ferita in maniera non grave.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane alla guida dell’auto sulla quale viaggiava la Di Maggio, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un camion. Uno dei due bambini a bordo sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Marsala.