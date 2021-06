AD AGOSTO “A29 ROCK THE CASBAH!” A MAZARA DEL VALLO CON MAX GAZZE’

A 9 anni di distanza dall’ultima edizione, ad agosto 2021 Mazara del Vallo (TP) torna ad ospitare il “ROCK THE CASBAH!”.

L’evento – che quest’anno prenderà il nome “A29 ROCK THE CASBAH!” – avrà luogo il 5 e 6 agosto 2021 e coinvolgerà artisti provenienti da tutta Italia con un ospite d’eccezione: Max Gazzè il 06/08/2021.

La manifestazione – che ha avuto fra i tanti ospiti artisti come Colapesce e Dimartino (che si sono conosciuti all’edizione del 2011), Marta sui Tubi e Calibro 35 – si svilupperà in oltre 10 tappe diverse in giro per il quartiere arabo, ed ospiterà oltre dieci progetti musicali, che saranno scelti tramite un contest online attraverso la pagina social dell’evento.

Ma la vera novità è l’importante crescita del format, che punta ad un salto di qualità e ad un pubblico più maturo, ma senza rinnegare la sua vocazione alla scoperta delle band emergenti e dei talenti siciliani e nazionali.

A far da contorno all’evento le realtà imprenditoriali del territorio: bar e pub, strutture ricettive, ristoranti ed altri indispensabili partner che si distinguono per classe ed eleganza.

Due i Main Partner finora confermati nell’entusiasmante evento.

Da un lato la A29 Energy Service Company, giovane realtà imprenditoriale mazarese e leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico, dall’altro Domenico Di Maria, Personal Financial Advisor, consulente Finanziario e Manager in provincia di Trapani con le tre agenzie FinecoBank site in Mazara, Marsala e Trapani.

Biglietti in vendita dalle 19.00 del 04/06/2021 su tutti i circuiti online nazionali e i punti vendita autorizzati.