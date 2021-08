Il prossimo 8 agosto alle ore 21,30 presso il Teatro Don Bosco di Trapani Nino Barone e Giuseppe Gerbino porteranno in scena “L’Amuri è…”, un viaggio dentro il sentimento dell’amore in un mix di teatro, musica e poesia all’insegna della sicilianità. Ad affiancare Barone e Gerbino le attrici Anna Marra e Valentina Eterno, per la prima volta sul palco del Don Bosco.



La straordinaria voce di Betty Maimone accompagnata dal M° Giovanni Sonoli impreziosirà l’evento con brani della tradizione siciliana. Lo spettacolo avrà come obiettivo una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto alla fine dello spettacolo a un’Associazione del territorio che opera a favore dei disabili. Nel rispetto delle norme anti-covid vigenti chiunque voglia partecipare può farlo prenotando il posto a sedere agli indirizzi e-mail poetaninobarone@gmail.com – giuseppegerbino1974@libero.it.