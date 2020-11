LA PROVOCAZIONE: ADOTTA IL COVID!

di GIUSEPPE MANTIA

Il luogo in cui viviamo è continuamente subissato da notizie allarmistiche che non tengono conto che ogni giorno qualcuno muore anche di morte naturale. I cittadini sanno che Nessun uomo riesce a dare vita ai disegni realizzati in un muro. Solo Dio riesce a dare vita ai suoi disegni dalle infinite forme.

Adesso i giornalisti prendono la carta e scrivono del bello e non della morte. Appare chiaro che i cittadini comprendono bene il grande sforzo che il COVID quotidianamente compie per garantire la quota di paura nella massa. I cittadini sanno bene che sono stati spesi dalla Amministrazione ingenti somme per acquistare i tamponi, i reagenti, i respiratori, le mascherine e la carta per refertare i positivi. Carta che proviene dal tagli di alberi, sottraendo cosi ossigeno alla umanità.

Oggi con il COVID i cittadini sono a casa, rispettano le distanze e fanno i tamponi. I cittadini sanno che quando il virus e’ presente, devono essere trovati tutti e tre i geni che lo compongono! perché se il virus è integro, l’unico caso in cui può avere un ruolo patogeno e infettare, è chiaro che il test deve trovare tutti e tre i geni che lo compongono.

Una proposta diretta alla Amministrazione è quella di “adottare” il COVID ! “Adotta il COVID “, è l’attesissima svolta ambientale che si attendeva da anni, dedicata al mistero della vita.

Lo spettacolo che vi trovate innanzi: COVID , vivi e morti e tanti tamponi idonei a trovare i tre geni caratterizzanti il SARS-CoV-2: il gene E, il gene RdRp e il gene N. Uno spettacolo triste, per grandi e piccini, famiglie di ogni tipo.

La libertà ricercata e vera diventa negazione: nessuno può uscire dopo le 23:00 e fino alle 5 del mattino. Siamo ciechi e senza occhi?

Abbiamo occhi e naso così Amministratori, Signore e signori, andiamo nei frigoriferi di whuan con ONU, OMS e CROCE ROSSA e troviamo cosa contengono! Il COVID cosa è ? Occorre controllare bene nei frigoriferi dei laboratori cinesi e non! È lo spettacolo per generare l’armonia dell’anno.

Cittadini ed amministratori accorrete e partecipate tutti alla apertura dei frigo del laboratorio di whuan! E’ semplice.

Per contrastare il COVID aderisci alla campagna apri il frigo del laboratorio di whuan : questa è la campagna che consente di smascherare il COVID e consiste:

-Amministratori, Biologi, infettivologhi, patologhi, preti, suore, atei, Pompieri, forestali, Avvocati, Giudici, pensatori, industriali, spazzini, operai, contadini, bidelli, toelettatori, fabbri, baby sitter e dog sitter., giocatori di gratta e vinci .

Tutti senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, altezza, peso, colore degli occhi, sudati e non, partecipano alla attività apri il frigo di whuan organizzato in “sublime modo” per onorare la vita.

L’appuntamento è volto a consentire il libero tutti: apro il frigo, controllo virus antivirus, esperimenti e non , e libero tutto e tutti!

Prepara e cura L’avvenire che è contenuto da sempre nel presente e nella coscienza di ciascuno di Noi.

Viva la verità la vita la Via per individuatevi tre geni caratterizzanti il SARS-CoV- 2, il gene E, il gene RdRp e il gene N.



