Trapani, Grave incidente tra un’auto e un veicolo commerciale

Grave incidente stradale questa mattina sulla via Erice – Mazara (strada che porta al raccordo autostradale) all’altezza del rifornimento di benzina.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una vecchia Citroen si è schiantata all’uscita dell’area di servizio della pompa di benzina con un Fiat Fiorino.

Stando ai primi dettagli appresi dalla nostra redazione parrebbe che la macchina che usciva dalla stazione di servizio stesse andando verso il raccordo autostradale, sopraggiungeva però il fiorino proveniente dalla strada statale 113. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, oltre ai carabinieri e i vigili urbani che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Un uomo è stato trasportato in ospedale e si trova adesso in prognosi riservata.

La strada è rimasta chiusa per consentire l’intervento delle ambulanze, dei mezzi di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza e della sede stradale grazie all’intervento di Sicurezza e Ambiente.