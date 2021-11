TRAPANI, GRANDE ATTESA PER LA TAPPA DEL TOUR A MODO MIO

C’è grande attesa per la terza tappa del tour A Modo mio in programma domani sera alle ore 20:30 presso il Cine Teatro Ariston di Trapani.

La formula del tour per la tappa di Trapani ha subito una variazione nel momento in cui nel nostro percorso abbiamo incontrato la storia di Fabrizio Bracconeri, volto noto del piccolo schermo italiano che ha conquistato la notorietà da giovane recitando in I ragazzi della 3° C e per anni co-conduttore nella trasmissione televisiva Forum.

La storia di Fabrizio è una storia comune a molte famiglie che ogni giorno convivono con la disabilità.

Da qui la voglia di fare qualcosa insieme per lasciare un segno concreto dell’azione dell’associazione e sensibilizzare sul tema della disabilità.

L’associazione La casa del musicista ha dunque deciso di annullare per la tappa di Trapani la vendita dei biglietti, il cui ricavato è destinato al sostegno del progetto dell’associazione, per dare vita ad una serata dedicata a chi ogni giorno si occupa di assistenza ai disabili.

È stato dunque deciso di predisporre l’ingresso omaggio con una libera donazione che sarà devoluta a due associazioni che operano nel territorio di Trapani. Si tratta del centro diurno per l’autismo della fondazione Auxilium, che rappresenta una delle strutture di eccellenza nel campo del trattamento dei soggetti autistici e dell’associazione Antares.

È possibile riservare il proprio posto gratuitamente al seguente link

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=335352&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3da+modo+mio&InstantBuy=1#ancWizard

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bracconeri.

Lo spettacolo A modo mio, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

Per la tappa di Trapani a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate la cantante Simona Oliveri e il cantautore Corrado Neri, che il 15, il 22 e il 29 novembre sarà protagonista su RAI DUE all’interno del programma Performer Italian Cup, un Format che ha selezionato i migliori 18 performer in tutta Italia per creare una vera e propria squadra nazionale.

Testimonial d’eccezione il sindaco di Messina Cateno De Luca. Cateno De Luca insieme alla sua band i Peter Pan presenteranno illoro cd “Stati d’animo”, che sarà omaggiato a tutti i presenti.

A salire sul palco anche la giovane cantante trapanese Veronica Bellofiore.

Inoltre, nel corso della serata si procederà ad un simpatico sorteggio. In palio un “Catenox”, un inedito ciondolo in argento prodotto appositamente da Giovanni Raspini e altri doni messi a disposizione dagli sponsor.