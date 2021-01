Valderice rischia la chiusura, Stabile: “Sono molto preoccupato”

“Sono stati giorni particolarmente difficili per me e per la mia comunità . Abbiamo avuto un aumento dei contagi importanti, da 30 siamo passati a 77. Continuiamo ad avere confronti con l’Asp e il governo regionale per valutare la curva epidemiologica per stabilire il dafarsi – afferma Francesco Stabile Sindaco di Valderice – Il territorio e i cittadini in questo momento sono preoccupati perché il continuo dilagare di questi contagi potrebbero portare alla chiusura totale del territorio.”

A Valderice comune di 12.300 abitanti sono adesso 77 i positivi secondo l’ultimo bollettino e ancora si attendono gli esiti di 150 tamponi. L’aumento dei contagi è avvenuto dal 28 dicembre in avanti.

“Sicuramente in queste giornate i cittadini non si sono comportati in maniera esemplare perché dal 28 abbiamo avuto questo picco, – afferma Francesco Stabile Sindaco di Valderice- ho provato in tutti i modi di far capire che le misure di prevenzione sono fondamentali, ma evidentemente il messaggio non è stato recepito.

La mia preoccupazione rimane alta anche in previsione delle riaperture delle scuole. L’assessore Razza ha cercato di rappresentare la problematiche e le scuole potrebbero posticipare la riapertura.”