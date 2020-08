Favignana. il PD: tutti responsabili maggioranza e opposizione, si dimettano

A Favignana Sabato primo agosto si è riunita l’assemblea del circolo del Pd Isole Egadi alla presenza del Segretario provinciale Domenico Venuti e del Presidente dell’Assemblea provinciale Valentina Villabuona al fine di fare una analisi di quanto accaduto in questi giorni e tracciare l’avvio di una seria e profonda riflessione.

La politica portata avanti in questi giorni da maggioranza e minoranza Consiliari, si manifesta come se nulla fosse accaduto nel Comune delle Isole Egadi. Tutti siamo convinti che la giustizia farà il suo corso e per questo siamo fiduciosi nell’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine, così come siamo convinti che la politica deve fare il suo corso e deve richiamare chi è stato eletto alle sue responsabilità.

Dalle indagini emerge che l’operato politico dell’ex Sindaco Pagoto insieme ad ex amministratori e di altri funzionari Comunali è stato una costante violazione dei principi costituzionali di libertà, trasparenza, uguaglianza dei cittadini e del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Buona parte dei Consiglieri Comunali erano e sono consapevoli di questo modo di operare, molti di loro figuravano nei colloqui maldestri di questo sistema inquinato che Pagoto ed altri sodali hanno messo su come se fosse un vero sistema.

Il Consiglio Comunale, ora, non può girarsi dall’altra parte e far finta di niente, maggioranza e minoranza sono ugualmente corresponsabili del crollo Amministrativo, morale e d’immagine che sta subendo l’Arcipelago delle Egadi.

Rassegnare le dimissioni da parte di tutti i Consiglieri Comunali è un atto dovuto e occorre che sia immediato per dare un segnale di discontinuità. La pretesa ostentata in questi giorni di voler continuare a tutti i costi è contraria ai veri interessi del Paese.

Ci sono in ballo atti fondamentali per la gestione comunale, come il conto consuntivo 2019 ed il bilancio di previsione 2020, non possono essere approvati, altresì si chiede con immediatezza che il commissario appena si insedierà al comune metta mani su questi due strumenti, proprio per quel principio di discontinuità ad una politica che ha fatto emergere grandi criticità.

Entrambi gli strumenti finanziari portano in se lo strascico di un mal governo, che non può essere avvallato o ratificato dal Commissario che si insedierà ed il Consiglio Comunale ha il dovere morale e politico di rassegnare immediatamente le dimissioni e consentire un libero percorso democratico che sia forte di discontinuità con il passato.

Il Segretario provinciale Venuti, dopo un allargamento del direttivo, si augura un serio processo di rinnovamento fatto con visione politica che veda lungo.

Il Circolo con il Segretario e il Presidente Provinciale dichiarano anche la propria vicinanza alla popolazione delle Egadi scossa da queste vicende dove si perde tutti, nessuno escluso.”