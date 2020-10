Si è conclusa la “Trapani Arabian Horse Cup” 2020

Si è conclusa con un ottimo risultato di partecipazione di concorrenti e di pubblico la “Trapani Arabian Horse Cup”, il concorso di morfologia categoria C (ECAHO) internazionale organizzato dall’associazione “Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice” e promosso dall’ANICA-Associazione Nazionale per il Cavallo Arabo. Lo show si è svolto in due giornate, sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso il Centro ippico “Pietra dei fiori” a Bruca, nel territorio di Buseto Palizzolo.

“Siamo davvero molto soddisfatti di come sono andate queste due giornate – commenta Antonio Culcasi, presidente dell’associazione e organizzatore dell’evento – abbiamo avuto la partecipazione di 72 cavalli arabi e sono stati tantissimi gli appassionati accorsi per ammirare questi splendidi esemplari. Sono state due giornate bellissime e abbiamo avuto anche il plauso degli allevatori, che provenivano da diverse parti della Sicilia e d’Italia”.

Nella prima giornata erano in competizione puledre e puledri di 1, 2 e 3 anni e fattrici da 4 a 10 anni e oltre. Nella seconda giornata hanno sfilato, sotto l’occhio attento dei tre giudici estratti a sorte tra quelli iscritti all’ECAHO, i maschi dai 4 ai 10 anni e oltre e i futurity (puledri e puledre nati nel 2020). Ai Campionati finali ECHAO hanno preso parte puledre e puledri da 1 a 3 anni, fattrici e stalloni.

Nel corso della competizione sono stati assegnati anche i titoli del Sicilian Championship che sono andati, per le femmine a Maranfusa Cetty, per i maschi a Marcipan Gold. “Best in show”, tra i cavalli vincitori dei Campionati finali, la fattrice Mystica Khaleesi.

“Il cavallo arabo è il cavallo per eccellenza, la sua bellezza e l’eleganza dei suoi movimenti lasciano incantati – prosegue Culcasi – e siamo contenti di aver raggiunto e festeggiato, anche in questo periodo non facile, la decima edizione della Trapani Arabian Horse Cup. È un impegno oneroso organizzarla ma la passione ci aiuta ad andare avanti e a migliorarci di anno in anno. Non ci fermiamo e stiamo già lavorando per l’edizione 2021, che si svolgerà ancora qui, al Centro ippico Pietra dei fiori, e ad una manifestazione a Palermo”.

Ad ospitare la kermesse è stato, appunto, il Centro ippico “Pietra dei fiori”, una struttura dotata di quattro campi, tribune, parcheggi, ristorante, bar e 350 box che ha consentito il massimo comfort a cavalli e accompagnatori e di svolgere la competizione garantendo il rispetto delle norme anti Covid”.

Tutti i risultati a questo link: https://www.arabianessence.tv/events/trapani-arabian-horse-cup-2020/285/