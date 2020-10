TRAPANI, “110 ANNI DI PASSIONE” CON NINO VACCARELLA, UNICO PILOTA SICILIANO DELL’ALFA ROMEO

Nonostante il vento, sabato 3 ottobre, anche Trapani ha dedicato una mostra statica ai 110 anni dell’Alfa Romeo, organizzando in Piazza Municipio grazie al Club Auto e Moto D’Epoca Francesco Sartarelli un’esposizione celebrativa con circa 40 dei modelli più significativi nella storia del marchio e che ha avuto come ospite d’onore il “Preside Volante”, Nino Vaccarella, “pilota di temperamento“, come lo definì Enzo Ferrari, che “ha conseguito grandi vittorie“.La prima manifestazione 2020 …….

IL CONVEGNO “110 ANNI DI PASSIONE” E L’INTERVENTO DI NINO VACCARELLA

“110 anni di passione” è il convegno dedicato alla storia della Alfa Romeo tenutosi presso la Sala Sodano, accolto dal saluto istituzionale del sindaco Giacomo Tranchida e dell’Amministrazione affidato all’Assessora alla Cultura Rosalia D’Alì e all’Assessore al Bilancio Fabio Bongiovanni. Causa normativa Covid, presenti ……

LE PROTAGONISTEIn questa prima manifestazione del Club ‘F. Sartarelli’ post lockdown si è celebrato il meglio dell’automobilismo classico e storico

del marchio Alfa Romeo con la partecipazione di club, di Associazioni di categoria, Istituzioni e di appassionati e non. Tutti hanno…