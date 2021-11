Trapani, Spaccano una porta per rubare pochi euro in una parrucchieria

E’ accaduto nella notte a Trapani in va Orti, a pochi metri dalla centralissima via Fardella. Numerosi i danni causati.

I ladri hanno agito nel cuore della notte, sfondando probabilmente con un piede di porco la porta di ingresso e facendo razzia di quello che hanno trovato all’interno della macchinetta del caffè della parrucchieria. I danni provocati all’attività commerciale non sono stati ancora quantificati, ma ciò che più si teme in casi come questi è che possa accadere ancora.

La titolare dell’attività racconta di aver ricevuto la chiamata attorno alle 5:00, ma dei “ladri” nessuna notizia, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.