IL TRIO METAMORPHOSI IN CONCERTO CON GLI AMICI DELLA MUSICA DI TRAPANI

Per la prima parte della 69ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Trapani domenica 7 novembre, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani, il Trio Metamorphosi terrà un concerto dedicato a Ludwig Van Beethoven, nel 250° anniversario della sua nascita.

La formazione, composta da Mauro Lo Guercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte, eseguirà musiche del grande compositore tedesco. Il programma prevede, infatti, il Trio in sol magg. op.1 n.2 e il Trio in si b magg. op.97 “Arciduca”.

Il Trio Metamorphosi ha maturato un’esperienza trentennale contando oltre 700 esibizioni in tutto il mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires.

I tre musicisti vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d’archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses, violoncellista del celebre “Trio Beaux Art”.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani e il Goethe Institut.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut

Il costo del biglietto per il concerto è di 7,00 euro (intero), 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni) e 3,00 (Studenti del Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) oppure con prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +39 349 4764193.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass. L’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:– Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.