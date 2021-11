IL CONSIGLIERE LIPARI PROPONE: SOSTA GRATUITA NEL CENTRO STORICO

Il consigliere comunale Giuseppe Lipari replica all’ultima decisione del Sindaco Tranchida relativa all’aumento, sia pure parziale dei parcheggi. Reagisce nell’unico modo che compete ad un consigliere comunale, cioè con una interrogazione che è anche una proposta alternativa alla decisione del Sindaco.

Scrive Lipari:” Premesso che l’’economia italiana a causa della pandemia da Covid-19 ha perso 150 miliardi di Pil nel 2020, con un crollo del prodotto interno lordo dell’8,9%, una percentuale doppia rispetto alla media del Pil mondiale (-4,4%), dati Area Studi di Legacoop, in collaborazione con Prometeia; Considerato che: – Molte attività commerciali del Centro Storico, penalizzate dalle misure restrittive e di contenimento del contagio, non sono riuscite a sopravvivere alla pandemia ed hanno chiuso i battenti con tutto ciò che ne consegue in termini di vivibilità dell’area e di perdita occupazionale; Che in un momento di ripartenza in cui è necessario dare ossigeno alle attività commerciali del Centro Storico della Città e facilitare chi lo frequenta è pertanto necessario intraprendere misure eccezionali volte ad agevolare la mobilità dei cittadini Trapanesi e dei visitatori.

Con la presente si interrogano le SS.LL.,valutare, al fine dii agevolare l’accesso al centro storico della Città e la ripresa delle attività commerciali, l’istituzione della sosta gratuita in tutte le strisce blu del centro storico nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 18 in poi, con possibilità in base alle necessità, di modificare, con ordinanza o delibera di giunta, le giornate e l’orario di gratuità.