L’AGGRESSIONE FASCISTA VIA ETERE: SOLIDARIETA’ DELLA CGIL E DI FRATELLI D’ITALIA

Un corso di solidarietà a Valentina Villabuona e ai dirigenti della corrente del PD di” Base Riformista”, fatti oggetto di una aggressione fascista via web. “Anche la Cgil di Trapani e la Fp Cgil Regionale esprimono solidarietà al gruppo “Base riformista” di Trapani che ieri, durante un incontro trasmesso in diretta su Zoom e su Facebook, ha subito un inqualificabile attacco di stampo fascista.

All’incontro, organizzato per discutere di “Sanità, Economia e Legalità”, aveva preso parte anche la Cgil con la componente della segreteria provinciale Antonella Granello e con il segretario della Fp Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo.

“Questa violenta irruzione – dicono il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona e la componente della segreteria provinciale della Cgil Antonella Granello – è un atto che lede anzitutto la Costituzione e i principi democratici su sui si fonda il nostro Paese. La Cgil condanna fermamente azioni squadriste e violente che si frappongono al rispetto e a una corretta dialettica. Episodi di tale gravità – concludono – non possono e non devono essere sottovalutati dalla politica e dall’intero tessuto sociale”.

La Cgil esprime, infine, solidarietà nei confronti degli organizzatori dell’iniziativa

Valentina Villabuona, Marco Campagna e Marco Guerriero, convinti che tale attacco li renderà ancora più forti nell’affermazione dei valori della democrazia e della libertà”.

Anche da destra si solidarizza con il PD; lo fa l’avv. Miceli, segretario provinciale di Fratelli d’Italia. Scrive Miceli: “ totale solidarietà ai dirigenti del PD per l’aggressione che hanno subito. Il confronto politico può essere aspro, duro, acceso, ma sempre nella considerazione che gli interlocutori siano avversari e non nemici, nel rispetto della dignità delle persone che hanno idee diverse dalle nostre. Gli aggressori …..sono un campiobe esemplare di stupidità che va condannata in tutte le sedi opportuno e sono sicuro che la gagliarda Valentina Villabuona si sia prodigata a trasmettere il filmato alla polizia postale”