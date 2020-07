Vigili del Fuoco, Salvatore Tafaro è il nuovo Comandante provinciale Trapani

Da oggi il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani è assunto dall’ing. Salvatore Tafaro, 61 anni, ingegnere civile strutturista, presta servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990. Da Funzionario direttivo al Comando di Siracusa, approfondisce le conoscenze sulle attività a rischio di incidente rilevante. Nel 2010 viene nominato dal Ministro dell’Ambiente componente della Commissione Nazionale per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e ha fatto parte della commissione che si è occupata dell’ILVA di Taranto. Ha partecipato a numerose calamità nazionali (Piemonte, Calabria, L’Aquila, Emilia Romagna, Lampedusa, etc.) e internazionali (Haiti).

È dirigente dal 2015 e come primo incarico ha ricoperto per 8 mesi nel 2016 il ruolo di Dirigente di supporto presso la Direzione Friuli Venezia Giulia. È stato Comandante Provinciale di Vibo Valentia dal 2016 al 2018 e, durante il suo mandato, ha partecipato all’emergenza sisma Italia centrale come dirigente referente della DICOMAC a Rieti e coordinato due emergenze alluvione. A seguire ha ricoperto l’incarico di Comandante provinciale di Matera e di reggenza del Dirigente referente della Direzione regionale della Basilicata fino al 9 gennaio 2020. Nel 2019 ha coordinato l’organizzazione della Safety per tutti gli eventi di “Matera 2019-Capitale Europea della Cultura”.

È autore di diverse pubblicazioni sui rischi industriali e sulla prevenzione incendi in ambito civile.

La Comandante ing. Biancamaria Cristini è stata trasferita a Roma per assumere l’incarico di dirigente dell’ufficio sicurezza volo, qualità, formazione e standardizzazione presso la Direzione Centrale Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Nel suo saluto di commiato la Comandante, tra l’altro, ha detto: << È stato un anno intenso, tra i più belli e interessanti della mia carriera nel Corpo Nazionale. E dire grazie a tutti coloro che come autentici e leali compagni di squadra mi sono stati vicini è la cosa più importante che in questo momento sento il dovere di fare. Come in tutte le emergenze >> ha proseguito la Comandante Cristini, <<anche durante la pandemia il lavoro dei vigili del fuoco si è intensificato e i risultati, dappertutto ma sicuramente qui a Trapani, si sono moltiplicati e amplificati in modo straordinario.

Abbiamo lavorato molto insieme, con l’impostazione che ci è più congeniale, ovvero il lavoro di squadra. Mi avete dato tanto, e con voi ho guadagnato una consapevolezza e una visione ancora maggiori del significato, della portata, delle responsabilità del nostro servizio alla comunità. Siamo un’unica squadra, l’unità è importante, è la nostra forza, quella che permette di superare le fatiche e i pericoli.

L’impegno e la sensibilità profuse nel perseguimento della nostra missione istituzionale che ho visto in questi mesi specialmente nel soccorso ha riempito la mia vita di sentimenti positivi. Le nostre strade professionali si incroceranno nuovamente>> ha concluso Cristini, <<come sempre capita nel Corpo Nazionale, per questo voglio salutarvi con un semplice … arrivederci! >>.