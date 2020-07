Sunset Right Energy all’Isola Lunga Salt Resort con Elio Naso

Ha riaperto i battenti il resort a Isola lunga e sabato sera si è svolta la prima cena sotto le stelle. Per festeggiare l’evento i titolari del resort hanno deciso di omaggiare ai clienti una lezione di right energy al tramonto con il personal coach Elio naso della PALESTRA ET CLUB di Trapani.

Il “Right Energy Gym” sintetizza le basi dello yoga, del pilates e della ginnastica dolce posturale, coniugandole in una sola disciplina. Si pone l’obiettivo di scaricare dalle tensioni il fisico e dallo stress quotidiano la mente, lavorando sulla respirazione e sul rimettere in contatto la propria mente con il proprio corpo.

Inoltre si può vivere l’isola in maniera più libera affittando una bici e affrontare uno dei percorsi della riserva naturale.

All’inaugurazione era presente anche il cantautore Nico Gulino che ha regalato ai presenti alcuni minuti del suo repertorio unplugged