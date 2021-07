Lions Club Trapani: eletto il nuovo direttivo

L’assemblea del Lions Club Trapani ha eletto il nuovo direttivo che guiderà il club per l’anno 2021/22 che si è avviato ufficialmente 1 Luglio 2021.

Questo il gruppo di lavoro:

Presidente Mario Davide Laudicina che subentra a Gaetano Vivona.

Primo Vicepresidente: Vito Accardo; Secondo Vicepresidente: Tommaso Nasello; Segretario: Mariapia Lucentini; Tesoriere: Giuseppe Catania; Cerimoniere: Salvatore Bonfiglio; Censore: Eugenio D’Angelo.

Consiglieri: Rosellina La Commare, Massimo Catania, Salvatore Ingrassia, Sebastiano Sanci, Giuseppe Mura ed Andrea De Martino.

Addetto alla Comunicazione: Giorgio Geraci

Commissione Soci: Presidente: Giovanni Scuderi; Vito Sanci e Massimo Catania componenti.

Provando a parafrasare due slogan del Lions Club International che così recitano: “noi serviamo” e “dove c’è un bisogno lì c’è un lions”, si è autorizzati a pensare i soci lions come persone che “servono chi ha bisogno”. Ed in questo periodo storico, in cui si sono moltiplicati i bisogni, diventano ancora più necessari gli interventi dei Club Lions nei propri territori.

Auguriamo buon lavoro al neo Presidente eletto Mario Davide Laudicina ed al gruppo di lavoro che lo supporterà, nella certezza che i soci del Lions Club di Trapani continueranno ad impegnarsi per la propria collettività come già fatto negli ultimi sessantatrè anni.